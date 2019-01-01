Мария Сыропятова
Индекс промпроизводства в Пермском крае упал на 8,5%
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Как сообщает Пермьстат, в мае 2020 года индекс промышленного производства в Пермском крае снизился на 8,5% (по сравнению с маем прошлого года). Наиболее существенное падение наблюдается в электроэнергетике и газоснабжении (на 19,7%), в добыче полезных ископаемых (на 15,1%), в водоснабжении и организации сбора и утилизации отходов (на 10,4%). Меньше всего пострадала обрабатывающая промышленность: индекс снизился на 2%.
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