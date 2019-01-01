Мария Сыропятова Индекс промпроизводства в Пермском крае упал на 8,5% Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщает Пермьстат, в мае 2020 года индекс промышленного производства в Пермском крае снизился на 8,5% ( по сравнению с маем прошлого года ) . Н аиболее существенное падение наблюдается в электроэнергетике и газоснабжении (на 19,7 % ) , в добыче полезных ископаемых (на 15,1% ), в водоснабжении и организаци и сбора и утилизации отходов (на 10,4 % ) . Меньше всего пострадала обрабатывающая промышленность: индекс снизился на 2%.

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