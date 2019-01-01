Число выздоровевших от COVID-19 в Прикамье составило 2222 Поделиться Поделиться Твитнуть

За предыдущие сутки из медучреждений Прикамья выписаны 74 пациента, проходивших лечение от коронавируса, сообщает пресс-служба администрации губернатора. На лечении находятся 1017 жителей региона. Под наблюдением специалистов — 2671 человек.

Всего, по данным на утро 25 июня, в Пермском крае коронавирус был диагностирован у 3355 человек.

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