За сутки в Прикамье выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае выявлено 89 новых случаев заражения COVID-19.

Из 89 новых инфицированных — 20 мужчин, 60 женщин, девять детей. Среди взрослого населения 35 человек младше 45 лет, 39 человек в возрасте 45—65 лет и шесть человек старше 65 лет.



34 человека проходят лечение в больницах, 55 — амбулаторно, на дому под наблюдением врачей. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц — под наблюдением специалистов.



Общее число инфицированных в Пермском крае — 3355 человек. Коэффициент распространения инфекции на сегодня составляет 1,08. Напомним, для второго этапа снятия ограничений он должен быть меньше 0,8, сообщает пресс-служба администрации губернатора.





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