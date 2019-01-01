Фонд защиты прав дольщиков поможет восстановить права почти трёх тысяч жителей Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Между Фондом защиты прав дольщиков и администрацией Пермского края подписано соглашение о софинансировании восстановления прав 2724 пострадавших граждан 36 проблемных объектов. Всего в настоящий момент в регионе числится 58 долгостроев.





Первыми домами, по которым уже начата совместная работа с краем, были три ЖСК: «Толмачёва, д. 15» (1 дом), «Первый Пермский микрорайон» (12 домов), «Екатерининская, д. 175» (3 дома). Фондом уже были инициированы все предусмотренные законом процедуры: инструментальное обследование домов, техническая экспертиза, оценка стоимости квадратного метра.





Ранее правительство региона направило ходатайство в адрес федерального Фонда защиты с перечнем проблемных объектов. Глава Пермского края Дмитрий Махонин обозначил планы краевых властей увеличить финансирование мер по поддержке прав дольщиков и попросил дополнительной поддержки фонда: «В крае проведена большая работа, но и не завершено ещё много объектов, поэтому принимать меры необходимо как можно скорее». Он попросил руководство фонда по возможности ускорить принятие решений по долгостроям, в отношении которых ранее были направлены ходатайства в ведомство. Кроме того, в 2020 году на софинансирование мероприятий по восстановлению прав дольщиков регион увеличил финансирование с 453 до 725 млн руб.





«На этом не останавливаемся, мы продолжим решать проблемы остальных обманутых дольщиков, в следующем году тоже запланируем на это средства в бюджете», — отметил глава региона.





Работа ведётся и по долгостроям, застройщики которых не признаны банкротами. Сегодня минстрой совместно с ПАИЖК, ИГСН и Управлением Госэкспертизы разрабатывают соответствующий механизм достройки проблемных объектов с помощью заёмных средств. Займы застройщикам может выдавать ПАИЖК, этот вариант рассматривается как один из приоритетных.





Отметим, что для получения займов застройщики должны соответствовать определённым требованиям. Одно из основных — иметь имущество для залога. Проработать все детали механизма и предложить поправки в региональное законодательство планируется до сентября.









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