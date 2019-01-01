Дмитрий Енцов журналист В Прикамье количество выданных кредитных карт сократилось в два раза Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2020 года на территории Пермского края банками выдано 8,4 тыс. кредитных карт, что в два раза меньше, чем в мае 2019 года.

Сокращение зафиксировано во всех 30 исследованных регионах и связано с режимом самоизоляции.

В среднем по России сокращение количества выданных кредитных карт составило 53,2%.

Александр Викулин, генеральный директор НБКИ:

— Как и во всём розничном кредитовании, в сегменте кредитных карт в апреле-мае было отмечено радикальное сокращение выдачи. На фоне карантинных мероприятий и экономических последствий коронавирусной пандемии в стране и мире банки стали ещё больше ужесточать свою кредитную политику. При этом стоит отметить, что в последнее время банки и так подходили к выдаче новых карт достаточно консервативно, ориентируясь, прежде всего, на тех заёмщиков, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг находятся на высоком уровне.

Специалисты НБКИ отмечают, что и количество выданных потребительских кредитов, по итогам мая, в Пермском крае сократилось на 47,1% относительно мая прошлого года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.