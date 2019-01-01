Дмитрий Енцов журналист В больницах Прикамья дополнительно развёрнуто 120 коек для пациентов с коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

В медучреждениях Пермского края к 24 июня дополнительно развёрнуто 120 коек для лечения пациентов с COVID-19.

По информации регионального минздрава, общее число койко-мест для пациентов с коронавирусом составляет 2647. Из них (по данным на 23 июня) занято 1877.

В Прикамье пациенты с коронавирусом направляются в 21 медужчреждение. 12 из них расположены в Перми. Кроме того, «коронаотделения» расположены в больницах Осы, Краснокамска, Чайковского, Октябрьского, Березников, Александровска, Соликамска, Лысьвы, Кудымкара.

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