Григорий Серёдкин ХК «Молот-Прикамье» покидает защитник Евгений Калинин Поделиться Поделиться Твитнуть

В пермском ХК «Молот-Прикамье» произошло очередное изменение в составе. Команду покинул защитник Евгений Калинин, сообщает пресс-служба пермского хоккейного клуба.

В минувшем сезоне в составе «Молота» Евгений Калинин провёл 38 матчей регулярного чемпионата ВХЛ (Высшей хоккейной лиги), в которых набрал 5 очков результативности (отдал 5 голевых передач) при показателе полезности «+3». Пермский клуб защитник пополнил в 2019 году, перейдя из китайского «Ценг Тоу» (г. Цзилинь).

Напомним, 22 июня «Молот-Прикамье» покинул нападающий Владимир Королёв, сыгравший за пермский клуб 37 матчей.

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