Дмитрий Самойлов: в соглашении с «Сатурн-Р» односторонний отказ не предусмотрен Ранее строительная компания заявила, что хочет отказаться от возведения социальных объектов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 23 июня, депутаты гордумы Перми попросили администрацию разъяснить ситуацию со строительством социальных объектов в ЖК «Арсенал». 10 июня ООО «Строительно-монтажное управление №3 Сатурн-Р» направило в мэрию письмо с уведомлением об одностороннем расторжении соглашения на строительство социальных объектов.

Глава Перми Дмитрий Самойлов сообщил, что в соглашении, подписанном ООО «Строительно-монтажное управление №3 Сатурн-Р», мэрией Перми и администрацией губернатора, односторонний отказ от исполнения соглашения не предусмотрен.

«Мы сегодня принимаем меры, направленные на реализацию этого соглашения, проводим консультации и в ближайшее время планируем провести трёхстороннее совещание с участием всех сторон соглашения. Я считаю, что мы в первую очередь должны принимать меры, направленные на его реализацию. Поэтому вопрос санкций надо рассматривать только после того, как станет понятно, что застройщик не хочет исполнять соглашение. Но мы настроены на то, чтобы соглашение было исполнено, и будем прилагать для этого все усилия», — подчеркнул Дмитрий Самойлов.

Напомним, что ранее «Сатурн-Р» взял на себя обязательство по строительству средней образовательной школы и детского сада в ЖК «Арсенал». Сейчас, согласно Правилам землепользования и застройки, территория, на которой должна быть построена четвёртая очередь ЖК «Арсенал», попадает в зону Ц-2 с установленной высотностью в шесть этажей и коэффициентом плотности 2,22. Компания просила депутатов выйти за пределы регламентов и установить на первый участок (площадью 9,4 тыс. кв. м) подзону с высотностью в 25 этажей, на второй (площадью 59,5 тыс. кв. м) — 14 этажей. Также компания просила изменить коэффициент плотности на 3,73 на оба участка.

После того как в мае члены комитета по градостроительству сняли вопрос с повестки, гендиректор «Сатурн-Р» Александр Репин расценил это как «препятствие бизнесу». Позже господин Репин заявил, что не намерен дарить школу, и предложил властям её выкупить. Александр Репин пояснил «КоммерсантЪ-Прикамье», что соглашение должно быть выгодным для всех сторон и городские власти тоже должны брать на себя обязательства. Компания строит школу за свой счёт, а администрация даже не пытается передать в думу проект планировки четвёртой очереди ЖК «Арсенал».

После этого ООО «Строительно-монтажное управление №3 Сатурн-Р» направило в мэрию письмо с уведомлением, что в одностороннем порядке отказывается от исполнения соглашения о безвозмездном проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию и передаче в муниципальную собственность города в качестве пожертвования объектов социального значения и транспортной инфраструктуры. Застройщик просит считать соглашение расторгнутым с момента получения мэрией данного уведомления. Кроме того, «Сатурн-Р» просит вернуть и перечислить на счёт «Сатурн-Р» 61,3 млн руб., перечисленные ими ранее в бюджет города во исполнение данного соглашения.





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