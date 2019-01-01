Гордума Перми приняла льготы по налогу на имущество физлиц Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 23 июня, гордума Перми рассмотрела вопрос об установлении мер поддержки для субъектов МСП на муниципальном уровне.

Во-первых, мэрия предложила установить для субьектов МСП льготу в размере 30% исчисленной суммы налога на имущество физлиц за 2019 год. При этом налогоплательщики могут претендовать на льготу, только если сведения о них внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 года, а основной ОКВЭД субъекта МСП соответствует указанному в перечне.

Налоговая льгота будет предоставляться по заявлению налогоплательщика и в отношении только одного объекта налогообложения на выбор.

Во-вторых, в Перми планируется установить льготу в размере 30% исчисленной суммы налога на имущество физлиц за 2019 год в отношении объектов недвижимого имущества, собственник-арендодатель которого предоставил арендатору отсрочку по договору аренды или сделал ему скидку не менее чем на 30% от цены договора аренды. При этом арендатор должен входить в федеральный перечень пострадавших отраслей.

Для получения этой льготы тоже есть условия. В частности, договор аренды должен быть заключён до 1 марта 2020 года, зарегистрирован и продолжать действовать до отмены режима самоизоляции. Дополнительные соглашения к договору аренды требуется заключить после 1 марта 2020 года.

Право собственности арендодателя должно быть зарегистрировано, а объектом аренды не может являться жилое помещение. Льгота предоставляется только по заявлению налогоплательщика с приложением к нему договора аренды, допсоглашения об отсрочке или скидке по арендной плате и документов, подтверждающих взаимные расчёты сторон по договору аренды в течение 2020 года, включая период применения налоговой льготы.

Предполагается, что обе льготы будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года, и действовать при расчёте налога за 2019 год. По оценке налоговых органов, это приведёт к выпадающим доходам бюджета Перми в размере 6 млн руб.

На пленарном заседании некоторые депутаты указали мэрии на недоработанность проекта решения. Например, Олег Бурдин сообщил о лазейке, которая допускается этим проектом.

«В ТЦ может быть десять арендаторов. Арендодатель может дать одному из них скидку, а остальным сказать: «По бороде!» — и всё равно получить льготу», — возмутился депутат.

Замглавы администрации Перми — начальник департамента земельных отношений Ольга Немирова сообщила, что мэрия будет мониторить использование льготы, и если что-то работать не будет, льготы скорректируют.

В итоге за принятие проекта решения думы проголосовали 23 депутата. Ещё один депутат «воздержался».

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