Мэрия Перми поддержит бизнес льготами по налогу на имущество физлиц

Сегодня, 16 июня, на заседании комитета по экономической политике замглавы администрации Перми — начальник департамента земельных отношений Ольга Немирова рассказала, что мэрия разработала меры для поддержки субъектов МСП в сложившейся экономической ситуации.
Во-первых, предлагается установить для субьектов МСП льготу в размере 30% исчисленной суммы налога на имущество физлиц за 2019 год. При этом налогоплательщики могут претендовать на льготу только если сведения о них внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 года, а основной ОКВЭД субъекта МСП соответствует указанному в перечне.
Налоговая льгота будет предоставляться по заявлению налогоплательщика и в отношении только одного объекта налогообложения на выбор.
Во-вторых, планируется установить льготу в размере 30% исчисленной суммы налога на имущество физлиц за 2019 год в отношении объектов недвижимого имущества, собственник-арендодатель которого предоставил арендатору отсрочку по договору аренды или сделал ему скидку не менее чем на 30% от цены договора аренды. При этом арендатор должен входить в федеральный перечень пострадавших отраслей.
Для получения этой льготы тоже есть условия. В частности, договор аренды должен быть заключён до 1 марта 2020 года, зарегистрирован и продолжать действовать до отмены режима самоизоляции. Дополнительные соглашения к договору аренды требуется заключить после 1 марта 2020 года.
Право собственности арендодателя должно быть зарегистрировано, а объектом аренды — не являться жилое помещение. Льгота предоставляется только по заявлению налогоплательщика с приложением к нему договора аренды, допсоглашения об отсрочке или скидке по арендной плате и документы, подтверждающие взаимные расчёты сторон по договору аренды в течение 2020 года, включая период применения налоговой льготы.
Предполагается, что обе льготы будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года, и действовать при расчёте налога за 2019 год. По оценке налоговых органов, это приведёт к выпадающим доходам бюджета Перми в размере 6 млн руб., сообщили участники заседания.
Отметим, что на краевом уровне установлены льготы только на имущество организаций, и льготы, разработанные администрацией Перми, заполняют этот пробел. В итоге за принятие законопроекта члены комитета проголосовали единогласно. Проект решения рассмотрят на пленарном заседании гордумы.
В перечень основных ОКВЭДов субьектов МСП, которые смогут претендовать на льготу в размере 30% исчисленной суммы налога на имущество физлиц за 2019 год, вошли:
1
Класс 33 «Ремонт и монтаж машин и оборудования» раздела C «Обрабатывающие производства»
2
Класс 45 «Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт» раздела G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов»
3
Группа 47.4 «Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах» класса 47 «Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» раздела G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов»
4
Группа 47.5 «Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах» класса 47 «Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» раздела G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов»
5
Группа 47.6 «Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах» класса 47 «Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» раздела G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов»
6
Группа 47.7 «Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах» класса 47 «Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» раздела G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», за исключением группы 47.73 «Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)»
7
Группа 47.8 «Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках» класса 47 «Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» раздела G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», за исключением группы 47.81 «Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией»
8
Класс 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания» раздела I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»
9
Класс 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков» раздела I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»
10
Группа 59.14 «Деятельность в области демонстрации кинофильмов»
класса 59 «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот» раздела J «Деятельность в области информации и связи»
11
Класс 79 «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма» раздела N «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги»
12
Группа 82.30 «Деятельность по организации конференций и выставок» класса 82 «Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса»
раздела N «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги»
13
Группа 85.11 «Образование дошкольное» класса 85 «Образование»
раздела P «Образование»
14
Группа 85.4 «Образование дополнительное» класса 85 «Образование»
раздела P «Образование»
15
Класс 86 «Деятельность в области здравоохранения» раздела Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»
16
Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений», за исключением класса 92 «Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей»
17
Группа 18.11 «Печатание газет» класса 18 «Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации» раздела C «Обрабатывающие производства»
18
Подкласс 49.3 «Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта» класса 49 «Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта» раздела H «Транспортировка и хранение»
19
Класс 58 «Деятельность издательская» раздела J «Деятельность в области информации и связи»
20
Группа 59.11 «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ» класса 59 «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот» раздела J «Деятельность в области информации и связи»
21
Группа 59.12 «Деятельность монтажно-компоновочная в области производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ»
класса 59 «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот» раздела J «Деятельность в области информации и связи»
22
Класс 60 «Деятельность в области телевизионного и радиовещания»
раздела J «Деятельность в области информации и связи»
23
Группа 63.91 «Деятельность информационных агентств» класса 63 «Деятельность в области информационных технологий» раздела J «Деятельность в области информации и связи»
24
Группа 73.1 «Деятельность рекламная» класса 73 «Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка» раздела М «Деятельность профессиональная, научная и техническая»
25
Группа 74.20 «Деятельность в области фотографии» класса 74 «Деятельность профессиональная научная и техническая прочая» раздела M «Деятельность профессиональная, научная и техническая»
26
Группа 88.91 «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми»
класса 88 «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания» раздела Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»
27
Класс 95 «Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения» раздела S «Предоставление прочих видов услуг»
28
Группа 96.01 «Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий» класса 96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг» раздела S «Предоставление прочих видов услуг»
29
Группа 96.02 «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты» класса 96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг» раздела S «Предоставление прочих видов услуг»
30
Группа 96.04 «Деятельность физкультурно-оздоровительная» класса 96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг» раздела S «Предоставление прочих видов услуг»
31
Группа 96.09 «Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки» класса 96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг» раздела S «Предоставление прочих видов услуг»
32
Группа 23.70 «Резка, обработка и отделка камня» класса 23 «Производство прочей неметаллической минеральной продукции» раздела C «Обрабатывающие производства»
33
Вид 46.49.32 «Торговля оптовая газетами и журналами» группы 46.49 «Торговля оптовая прочими бытовыми товарами» класса 46 «Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» раздела G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов»
34
Группа 63.12 «Деятельность web-порталов» класса 63 «Деятельность в области информационных технологий» раздела J «Деятельность в области информации и связи»
35
Группа 70.21 «Деятельность в сфере связей с общественностью» класса 70 «Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления» раздела М «Деятельность профессиональная, научная и техническая»
36
Группа 77.39 «Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки» класса 77 «Аренда и лизинг» раздела N «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги»