Наталья Тимофеева журналист Мэрия Перми поддержит бизнес льготами по налогу на имущество физлиц На краевом уровне установлены льготы только на имущество организаций Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 16 июня, на заседании комитета по экономической политике замглавы администрации Перми — начальник департамента земельных отношений Ольга Немирова рассказала, что мэрия разработала меры для поддержки субъектов МСП в сложившейся экономической ситуации.

Во-первых, предлагается установить для субьектов МСП льготу в размере 30% исчисленной суммы налога на имущество физлиц за 2019 год. При этом налогоплательщики могут претендовать на льготу только если сведения о них внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 года, а основной ОКВЭД субъекта МСП соответствует указанному в перечне.

Налоговая льгота будет предоставляться по заявлению налогоплательщика и в отношении только одного объекта налогообложения на выбор.

Во-вторых, планируется установить льготу в размере 30% исчисленной суммы налога на имущество физлиц за 2019 год в отношении объектов недвижимого имущества, собственник-арендодатель которого предоставил арендатору отсрочку по договору аренды или сделал ему скидку не менее чем на 30% от цены договора аренды. При этом арендатор должен входить в федеральный перечень пострадавших отраслей.

Для получения этой льготы тоже есть условия. В частности, договор аренды должен быть заключён до 1 марта 2020 года, зарегистрирован и продолжать действовать до отмены режима самоизоляции. Дополнительные соглашения к договору аренды требуется заключить после 1 марта 2020 года.

Право собственности арендодателя должно быть зарегистрировано, а объектом аренды — не являться жилое помещение. Льгота предоставляется только по заявлению налогоплательщика с приложением к нему договора аренды, допсоглашения об отсрочке или скидке по арендной плате и документы, подтверждающие взаимные расчёты сторон по договору аренды в течение 2020 года, включая период применения налоговой льготы.

Предполагается, что обе льготы будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года, и действовать при расчёте налога за 2019 год. По оценке налоговых органов, это приведёт к выпадающим доходам бюджета Перми в размере 6 млн руб., сообщили участники заседания.

Отметим, что на краевом уровне установлены льготы только на имущество организаций, и льготы, разработанные администрацией Перми, заполняют этот пробел. В итоге за принятие законопроекта члены комитета проголосовали единогласно. Проект решения рассмотрят на пленарном заседании гордумы.

В перечень основных ОКВЭДов субьектов МСП, которые смогут претендовать на льготу в размере 30% исчисленной суммы налога на имущество физлиц за 2019 год, вошли:

1 Класс 33 «Ремонт и монтаж машин и оборудования» раздела C «Обрабатывающие производства» 2 Класс 45 «Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт» раздела G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» 3 Группа 47.4 «Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах» класса 47 «Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» раздела G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» 4 Группа 47.5 «Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах» класса 47 «Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» раздела G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» 5 Группа 47.6 «Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах» класса 47 «Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» раздела G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» 6 Группа 47.7 «Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах» класса 47 «Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» раздела G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», за исключением группы 47.73 «Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)» 7 Группа 47.8 «Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках» класса 47 «Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» раздела G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», за исключением группы 47.81 «Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией» 8 Класс 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания» раздела I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» 9 Класс 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков» раздела I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» 10 Группа 59.14 «Деятельность в области демонстрации кинофильмов» класса 59 «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот» раздела J «Деятельность в области информации и связи» 11 Класс 79 «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма» раздела N «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» 12 Группа 82.30 «Деятельность по организации конференций и выставок» класса 82 «Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса» раздела N «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» 13 Группа 85.11 «Образование дошкольное» класса 85 «Образование» раздела P «Образование» 14 Группа 85.4 «Образование дополнительное» класса 85 «Образование» раздела P «Образование» 15 Класс 86 «Деятельность в области здравоохранения» раздела Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» 16 Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений», за исключением класса 92 «Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей» 17 Группа 18.11 «Печатание газет» класса 18 «Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации» раздела C «Обрабатывающие производства» 18 Подкласс 49.3 «Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта» класса 49 «Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта» раздела H «Транспортировка и хранение» 19 Класс 58 «Деятельность издательская» раздела J «Деятельность в области информации и связи» 20 Группа 59.11 «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ» класса 59 «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот» раздела J «Деятельность в области информации и связи» 21 Группа 59.12 «Деятельность монтажно-компоновочная в области производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ» класса 59 «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот» раздела J «Деятельность в области информации и связи» 22 Класс 60 «Деятельность в области телевизионного и радиовещания» раздела J «Деятельность в области информации и связи» 23 Группа 63.91 «Деятельность информационных агентств» класса 63 «Деятельность в области информационных технологий» раздела J «Деятельность в области информации и связи» 24 Группа 73.1 «Деятельность рекламная» класса 73 «Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка» раздела М «Деятельность профессиональная, научная и техническая» 25 Группа 74.20 «Деятельность в области фотографии» класса 74 «Деятельность профессиональная научная и техническая прочая» раздела M «Деятельность профессиональная, научная и техническая» 26 Группа 88.91 «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми» класса 88 «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания» раздела Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» 27 Класс 95 «Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения» раздела S «Предоставление прочих видов услуг» 28 Группа 96.01 «Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий» класса 96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг» раздела S «Предоставление прочих видов услуг» 29 Группа 96.02 «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты» класса 96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг» раздела S «Предоставление прочих видов услуг» 30 Группа 96.04 «Деятельность физкультурно-оздоровительная» класса 96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг» раздела S «Предоставление прочих видов услуг» 31 Группа 96.09 «Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки» класса 96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг» раздела S «Предоставление прочих видов услуг» 32 Группа 23.70 «Резка, обработка и отделка камня» класса 23 «Производство прочей неметаллической минеральной продукции» раздела C «Обрабатывающие производства» 33 Вид 46.49.32 «Торговля оптовая газетами и журналами» группы 46.49 «Торговля оптовая прочими бытовыми товарами» класса 46 «Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» раздела G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» 34 Группа 63.12 «Деятельность web-порталов» класса 63 «Деятельность в области информационных технологий» раздела J «Деятельность в области информации и связи» 35 Группа 70.21 «Деятельность в сфере связей с общественностью» класса 70 «Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления» раздела М «Деятельность профессиональная, научная и техническая» 36 Группа 77.39 «Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки» класса 77 «Аренда и лизинг» раздела N «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги»

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