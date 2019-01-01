Дмитрий Самойлов не планирует забирать «транспортный блок» у своего зама Людмилы Гаджиевой Депутаты Пермской гордумы усомнились в компетентности чиновницы Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 23 июня, гордума Перми рассмотрела вопрос о создании временной депутатской комиссии в целях контроля за организацией администрацией Перми транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

Решение приняли единогласно. При этом во время обсуждения вопроса сразу несколько депутатов обратились к главе города Дмитрию Самойлову с требованием или просьбой снять с замглавы администрации Перми Людмилы Гаджиевой курирование транспортного блока.

Например, депутат Павел Фадеев пояснил, что в транспортной отрасли слишком много проблем, а проведённая транспортная реформа — это постоянный источник недовольства жителей. Депутат отметил, что сейчас Людмила Гаджиева обязана курировать огромный объём работы и, возможно, у неё просто нет времени, чтобы справляться со всем. Либо дело в некомпетентности, добавил депутат.

Были и депутаты, которые встали на защиту Людмилы Гаджиевой. В частности, Ирина Горбунова подчеркнула, что далеко не каждый бы захотел взяться за эту отрасль, в том числе и депутаты, так как даже они не знают, как провести транспортную реформу без единого нарекания. С учётом того, что, по словам Горбуновой, самые непопулярные решения уже приняты, лучше сейчас поработать в этой временной комиссии и дать администрации доработать что они планировали.

Послушав мнение нескольких депутатов, Дмитрий Самойлов тоже взял слово. «Третий квартал будет очень важен с точки зрения реализации транспортной модели. Администрация города готова и дальше взаимодействовать с временной депутатской группой. С 15 июля стартует следующий этап изменений, который предстоит планово пройти. Сейчас поднимать вопрос со сменой куратора транспортной отрасли преждевременно», — заявил глава города.

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