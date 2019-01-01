Григорий Серёдкин За сутки в Прикамье выявлено 64 случая заражения коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае выявлено 64 новых случая заражения COVID-19.

Из 64 новых инфицированных — 26 мужчин, 32 женщины, шесть детей (один мальчик и пять девочек). Среди взрослого населения 20 человек младше 45 лет, 26 человек в возрасте 45—65 лет и 12 человек старше 65 лет.



28 человек проходят лечение в больницах. 36 — амбулаторно, на дому под наблюдением врачей. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц — под наблюдением специалистов.



Общее число инфицированных в Пермском крае — 3266 человек. Коэффициент распространения инфекции на сегодня составляет 1,08. Напомним, для второго этапа снятия ограничений он должен быть меньше 0,8, сообщает пресс-служба администрации губернатора

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