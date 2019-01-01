Григорий Серёдкин В Прикамье клещи покусали более 11 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае от укусов клещей пострадали уже 11361 человек, в том числе 2595 детей. Об этом сообщает ВЕТТА с ссылкой на краевой Роспотребнадзор.





По результатам лабораторных исследований, 1,5% исследованных паукообразных оказались инфицированы клещевым энцефалитом, 41,1% — поражены иксодовым клещевым боррелиозом, ещё 3,4% — моноцитарным эрлихиозом человека.

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