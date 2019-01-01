Пермский край — один из лидеров по переходу на проектное финансирование в ПФО Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский край стал участником подписания четырёхстороннего соглашения о сотрудничестве между ДОМ.РФ, банком ДОМ.РФ, Фондом ДОМ.РФ и правительством региона. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

В ходе подписания соглашения генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко особо подчеркнул, что по количеству застройщиков, использующих счета эскроу, Пермский край занимает первое место в ПФО.

Сегодня 46 компаний при помощи механизма проектного финансирования возводят в регионе 52 объекта. Общая площадь жилья, возводимого при таком финансировании, составляет 651 тыс. кв. м, что является третьим результатом в округе.

Виталий Мутко, генеральный директор ДОМ.РФ:

— Заключение соглашения с властями Пермского края придаст нашей совместной работе дополнительный стимул. Мы видим успехи региона в переходе на проектное финансирование. Мы уверены, что это будет способствовать развитию рынка жилья, улучшению инфраструктуры края, повышению его инвестиционной привлекательности.

Руководство ДОМ.РФ также выразило готовность оказывать содействие в развитии комфортной городской среды. По заказу Фонда ДОМ.РФ, в частности, были разработаны дизайн-проекты благоустройства ключевых общественных пространств Перми. Три пермяка стали выпускниками первого потока образовательной программы АРХИТЕКТОРЫ.РФ, проводящейся под кураторством ДОМ.РФ.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— Правительство Пермского края рассчитывает, что после подписания соглашения сотрудничество с ДОМ.РФ выйдет на новый уровень. Мы видим во взаимодействии с компанией возможности более эффективно решать задачи национального проекта «Жильё и городская среда». Разработки ДОМ.РФ и опыт их применения помогут нам в реализации программ строительства жилья, благоустройства и улучшения городской среды, а также решить проблемы обманутых дольщиков.

Напомним, что в Пермском крае реализуются три федеральных проекта нацпроекта «Жильё и городская среда»: «Жильё», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения не пригодного для проживания жилищного фонда» с общим финансированием текущего и следующего годов порядка 9 млрд руб.

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