«Лента» готова приступить к расширению транспортной развязки у «Пермской ярмарки» Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин 22 июня провёл встречу с представителями торговой сети «Лента» по открытию нового супермаркета в Перми. Речь идёт о площадке в здании бывшей «Пермской ярмарки» на бульваре Гагарина. Помимо этого, ритейлер намерен вложить в значимые проекты города 140 млн руб.

«Договоренности, достигнутые краевой властью и торговой сетью, позволят создать около 200 новых рабочих мест, обеспечить поступление налогов в местные бюджеты. Помимо этого, компания намерена развивать кооперацию с местными производителями. Это значит, что наши малые и средние предприятия получат новый ранок сбыта, будут обеспечены заказами, а жители получат возможность купить свежую продукцию местного производства», — заявил Дмитрий Махонин.

Директор по экономике ООО «ЛЕНТА» Игорь Рысь сообщил, что компания готова приступить к расширению транспортной развязки у торгового объекта. Кроме того, ритейлер получил одобрение на благоустройство прилегающей территории: сформирован план озеленения и освещения прилегающих улиц.

В ходе совещания представители компании также отметили, что готовы обеспечить места на прилавках для местных производителей специальными обозначениями. «Торговая сеть уже сотрудничает с несколькими местными предприятиями и сельхозпроизводителями, например, со свинокомплексом «Пермским» и Нытвенским мясокомбинатом.





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