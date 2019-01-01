Григорий Серёдкин «АК-59» переходит на индивидуальный режим тренировок из-за подозрения на коронавирус у хоккеиста Поделиться Поделиться Твитнуть

Молодежная хоккейная команда Пермского края «АК-59» переходит на индивидуальный режим тренировок. Это связано с подозрением на заражение коронавирусом одного из хоккеистов, проходящих отбор в команду. Как сообщает пресс-служба «АК-59», решение остаётся в силе до получения результатов повторного тестирования.





Напомним, сегодня, 22 июня, коронавирус обнаружили у двух игроков пермского ФК «Звезда» Рустама Вазитдинова и Алексея Мосунова, а также массажиста-реабилитолога Андрея Комыслянова. Однако «Звезда» начнёт тренировки 23 июня, так как никто из клуба не контактировал с заражёнными.

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