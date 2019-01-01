Арбитраж ПК не стал наказывать компанию за срыв поставок из-за коронавируса в Корее Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщает пресс-служба краевого УФАС, Арбитражный суд Пермского края подтвердил законность решения пермского УФАС не включать ООО «Техинтрейд» в реестр недобросовестных предприятий.

Ранее АО «Пермский завод «Машиностроитель» попросило Пермское УФАС включить ООО «Техинтрейд» в реестр недобросовестных поставщиков. Эта саратовская компания стала победителем торгов на поставку инструментов, но из-за пандемии уклонилась от подписания договора с заказчиком.

В «Техинтрейд» антимонопольщикам пояснили, что они не могли подписать контракт на 50 тыс. долларов. Из-за распространения коронавируса на территории Южной Кореи сроки прямой поставки из Южной Кореи стали неопределёнными. Компания обратилась к российскому дилеру, но тот предложил цены выше начальной максимальной цены и без гарантий относительно срока поставки. В связи с этим «Техинтрейд» письменно уведомил завод о невозможности поставки, чтобы заказчик оперативно заключил договор с участником торгов, занявшим второе место.

Пермское УФАС России решило не включать ООО «Техинтрейд» в реестр недобросовестных предприятий, поскольку массовые заболевания, вынудившие победителя торгов уклониться от заключения договора, носили чрезвычайный и непредотвратимый характер. «По мнению антимонопольного ведомства, поставщик предпринял все необходимые меры, направленные на заключение контракта. Однако он не мог предвидеть, а тем более предотвратить последствия эпидемии», — пояснил руководитель Пермского УФАС Александр Плаксин.

Пермский завод «Машиностроитель» с решением УФАС не согласился и обратился с жалобой в Арбитражный суд Пермского края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.