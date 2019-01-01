Власти Прикамья предложат Федерации перестать определять пострадавшие компании по ОКВЭДам Предполагается, что господдержку должна получить любая компания, если её доход снизился больше чем в два раза Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 22 июня, на заседании штаба по координации разработки и реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности Пермского края глава минэка Максим Колесников озвучил предложения края по дополнению общенационального плана действий, обеспечивающих рост экономики страны.

Максим Колесников сообщил, что всего правительство края совместно с общественными организациями и политическими партиями подготовили 108 предложений.

В частности, предлагается пересмотреть критерии для включения бизнеса в реестр малого и среднего предпринимательств, чтобы расширить круг предприятий, имеющих право на различные меры поддержки. По словам министра, сейчас по Пермскому краю порядка 20 тыс. субъектов МСП не могут рассчитывать на помощь, так как они не вошли в реестр МСП по формальным критериям. Кроме того, Пермский край предложит сделать более адресный подход к определению МСП в зависимости от отрасли.

«Мы видим, что, например, вся санаторно-курортная деятельность из-за специфики своей деятельности имеет очень большую численность сотрудников, но при этом показатели выручки небольшие. Тем не менее по показателю численности они не могут относиться к малому и среднему бизнесу и получать меры поддержки», — пояснил министр.

Кроме того, предлагается распространить действующие меры поддержки, в том числе по налогам и кредитам, на весь бизнес вне зависимости от отраслевой принадлежности, а также на некоммерческие организации при условии, что их выручка по сравнению аналогичным кварталом прошлого года сократилась более чем в два раза. То есть постепенно переходить от поддержки по ОКВЭДам к поддержке по финансовому состоянию компании. Напомним, что эксперты и предприниматели неоднократно называли подход определения пострадавших компаний по ОКВЭДам несправедливым.

Также предлагается предоставить крупным предприятиям льготные кредиты по минимальным ставкам на срок от трёх до пяти лет для покрытия дефицита денежных средств, необходимых для поддержания текущей деятельности.

Для поддержки экспорта предлагается разработать и внедрить экспортные регулятивные песочницы, чтобы экспортёры могли потренироваться и до выхода на рынок привести продукцию в соответствие с требованиями зарубежных рынков.

В части ускорения технологического развития поступило предложение предусмотреть меры господдержки на разработку и внедрение цифровых технологий, обеспечивающих возможность дистанционного ведения бизнеса. Это позволит обеспечить стабильное функционирование компаний в условиях длительной пандемии или её повторения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.