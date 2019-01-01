Наталья Тимофеева журналист ОКВЭД на вопрос Почему одни отрасли получили господдержку, а другие — нет Поделиться Поделиться Твитнуть

После принятия второго пакета мер поддержки бизнеса общее количество сфер деятельности, предприятия которых могут рассчитывать на поддержку со стороны региона, увеличилось до 27. Однако чиновники, эксперты и сами представители бизнеса неоднократно отмечали, что список не полон и требует постоянной корректировки.

Дело в том, что льготы могут получить лишь организации, работающие в этих сферах и имеющие точно такой вид деятельности (ОКВЭД), как в первом и втором пакетах мер поддержки (постановление правительства края №236-п, краевые законы №530-ПК и 527-ПК). В частности, им положены отсрочка по уплате авансовых платежей по налогам, пониженные ставки по УСН и ПСН и снижение арендной платы за счёт снижения налога для арендодателя. Также сотрудники этих компаний в случае перевода на неполную занятость, отправки в отпуск без содержания либо простоя организации могут получить 15 тыс. руб.

В соответствии с распоряжением губернатора и приказом Минэкономразвития Пермского края для написания заявки на включение ОКВЭД в региональный список пострадавших отраслей могут компании, у которых выручка упала более чем на 30%. Если в общественные организации поступило более 10 заявок от компаний, работающих в одной отрасли или под одним ОКВЭД, то вопрос о включении этой отрасли в список пострадавших выносят на заседание штаба по координации разработки и реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности Пермского края. В случае принятия положительного решения штаб направляет соответствующие рекомендации правительству края, и чиновники вносят ОКВЭД в список пострадавших отраслей или выходят в Законодательное собрание с инициативой внесения изменений в налоговое законодательство.

Никуда не попали

За период действия противоэпидемиологических мер в адрес краевого бизнес-омбудсмена, пермских реготделений «Деловой России», «Опоры России» и ТПП поступило уже более 780 обращений от представителей бизнеса с просьбой включить их ОКВЭД в список пострадавших отраслей.

Часть предложений поступила от предпринимателей из сфер, которые пока вообще не попали в список пострадавших ни под каким ОКВЭД. Например, это производство хлеба и кондитерских изделий (10.71), одежды (14.1, 14.13, 14.19), электрических ламп и осветительного оборудования (27.40), обоев (17.24), пластмассовых изделий (22.22, 22.23), игр и игрушек (32.40) и т. д.

Много обращений пришло от риелторов — причём как от индивидуальных предпринимателей, работающих без наёмных сотрудников, так и от больших агентств недвижимости (68.31 и 69.10).

Индивидуальный предприниматель Светлана Богатырёва и руководитель ООО «Территория» Екатерина Пахомова рассказали «Новому компаньону», что деятельность риелторов до сих пор не разрешена, а попасть в МФЦ, в котором регистрируют сделки, очень трудно.

«Из-за ограничительных мер мы не могли ни встречаться с клиентами, ни квартиры показывать. На вторичке люди просто снимали квартиры с продажи, так как боялись кого-то пускать к себе в дом. Возможно, власти думали, что раз банки и застройщики могут регистрировать сделки онлайн, то этого достаточно. Но не все же у нас берут ипотеку и приобретают квартиры в новостройках. При этом считается, что люди, которые помогают находить клиентов тем же застройщикам и банкам, совершенно не пострадали. Но риелторов очень много. Их только в Перми больше 5 тыс. человек», — возмущается Светлана Богатырёва.

Риелтор-одиночка сообщила, что с момента введения режима самоизоляции ей на счёт поступили деньги только за сделку, которая совершилась два месяца назад. Сейчас у неё нет денежных поступлений. При этом льготы ей не положены, так как ОКВЭД не входит в список пострадавших отраслей.

«Многие мои коллеги не смогли договориться с владельцами офисов и просто съехали. И сейчас им придётся, видимо, вести бизнес на улице. Кто-то договорился с арендодателями на какие-то скидки, но это в первую очередь агентства, где есть наёмные сотрудники. Но они ведь тоже должны где-то брать деньги, чтобы платить зарплату сотрудникам», — добавила предприниматель.

Руководитель агентства недвижимости «Территория» отметила, что они просили разрешения продолжить работу, так как у них есть качественные офисы и кабинки для переговоров, но безуспешно.

«Наше участие необходимо нашим клиентам — продавцам или покупателям, потому что людям бывает очень сложно разобраться в нюансах сделки. Иногда наши клиенты сами звонят нашим сотрудникам и просят их сопроводить, а мы связаны по рукам и ногам. По моим расчётам, наша выручка упала на 80%. С момента приостановки деятельности при существующих постоянных расходах компании на содержание помещения и зарплату сотрудников мы получили абсолютные минусы. Пока мы сохранили всех сотрудников. Но я не знаю, что будет, когда мы выйдем на работу, и захотят ли сотрудники, которые всё это время просидели дома, продолжить работу», — отметила Екатерина Пахомова.

В «Опоре России» сообщили, что больше всего обращений они получили от предпринимателей, которые занимаются аудитом и бухгалтерским учётом (69.20 и 69.20.1). Генеральный директор ООО «Инвест-аудит» Егор Чурин сообщил «Новому компаньону», что в связи с карантином многие клиенты приостановили свою деятельность на период самоизоляции. И поскольку аудиторская деятельность связана с работой именно на территории клиента, большинство проектов пришлось отложить или закрыть. При отсутствии дохода в компании трудоустроено достаточное количество высококвалифицированных сотрудников, которым нужно платить зарплату. Так как бизнесу сложно найти источники для оплаты труда работников, сохранить штат и при этом нести расходы, которые невозможно изменить или сократить, Егор Чурин считает эффективной мерой поддержки для снижения экономических последствий отмену зарплатных налогов на период самоизоляции.

Много обращений поступило в Торгово-промышленную палату и «Деловую Россию» от компаний, занимающихся оценкой и кадастровыми работами (68.31.5, 70.22, 74.90.2). Приостановление работы судов, снижение активности граждан и предприятий и ограниченный режим работы МФЦ привели к сокращению количества сделок купли-продажи и снижению количества заявок на оценку для залога.

Председатель правления Пермского регионального отделения Российского общества оценщиков Евгений Железнов сообщил, что, как только была приостановлена деятельность организаций и учреждений, все оценочные компании разом лишились новых заказов, что напрямую отразилось на падении выручки. По приблизительным оценкам, выручка организаций в апреле и мае упала на 50—80%.

«Все прекрасно понимают, что после снятия карантинных мер заказчики оценки будут заняты восстановлением своего бизнеса и откажутся от лишних затрат, и оценочные организации будут ощущать последствия падения выручки ещё несколько месяцев. Таким образом, оценочная деятельность пострадала не меньше других отраслей, которые были включены в список видов экономической деятельности, нуждающихся в мерах поддержки», — отметил руководитель общественной организации.

Другая часть обращений поступили от представителей отраслей, которые уже признали пострадавшими. Однако эти компании не могут воспользоваться мерами поддержки, так как их ОКВЭД порой незначительно отличается от установленных в нормативно-правовых актах. Например, в списке пострадавших есть все ОКВЭД для розничной торговли, начиная от 47.4 до 47.8. В аппарат бизнес-омбудсмена обратились организации, которым господдержка не положена, так как их основной ОКВЭД — 47.1 («Торговля розничная в неспециализированных магазинах»).

Кроме того, в ТПП поступило много обращений от организаций потребкооперации (47.11, 47.11.2, 47.2, 47.22.2 и т. д.), работающих в разных районах края. Они пожаловались, что в период действия режима самоизоляции люди покупают лишь товары первой необходимости и покупательная способность сильно упала.

Также отметим, что в список пострадавших отраслей входит только розничная торговля, а большая часть оптовой осталась за бортом (46.1, 46.4, 46.42, 46.42.11, 46.45.1, 46.49.33, 46.49.42, 46.49.43, 46.90) — исключение составила продажа автомобилей и газет. При этом доход у оптовиков также упал, так как розничные торговые точки перестали закупать у них товары или снизили объёмы заказа.

Несправедливость подхода

С учётом того, что поддержка предоставляется компаниям только по основному ОКВЭД, некоторые компании, работающие в уже признанных пострадавшими сферах под непризнанным пострадавшим ОКВЭД, рассчитывать на господдержку не могут.

Директор ООО «УК «Бодибум-Сеть» Лариса Халилова рассказала, что её компания занимается открытием фитнес-клубов с нуля и сопровождением их деятельности, представляет интересы фитнес-клубов во всех органах власти, включая налоговые и иные контролирующие органы. Также УК «Бодибум-Сеть» работает с персоналом фитнес-клубов, занимается продажей клубных карт, отчётами и анализом рынка.

В связи с полным закрытием фитнес-клубов с апреля выручка компании упала на 90%. В результате 47 сотрудников, которые были подобраны и обучены для осуществления нужд и потребностей фитнес-клубов, оказались без средств к существованию.

«Другого источника доходов у нашей компании не было и нет. Это грозит закрытием или банкротством компании и увольнением сотрудников. В данный момент наше общество пытается удержать компанию и сохранить рабочие места, но мы не знаем, как долго это получится делать без господдержки», — пояснила Лариса Халилова.

Управляющая компания «Бодибум-Сеть» имеет ОКВЭД 69.10 «Деятельность в области права», под которым обычно работают юристы (сфера не признана пострадавшей). При этом «Бодибум-Сеть» работает в сфере фитнеса, которая по смыслу должна входить в раздел «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений». В результате господдержка «Бодибум-Сети» оказалась не положена. Поэтому Лариса Халилова просит рассмотреть заявку управляющей компании из-за своей специфики в исключительном и индивидуальном порядке.

Индивидуального рассмотрения обращения просили и члены Клуба женщин социальных предпринимателей при Верхнекамской торгово-промышленной палате. Среди этих предприятий есть частные зоопарки, учреждения досуга для детей, предприятия дополнительного образования и частные детские сады. Они просили включить их ОКВЭД в перечень пострадавших от пандемии отраслей и по возможности обеспечить средствами индивидуальной защиты и выделить финансирование для выполнения предписаний надзорных органов.

Старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» ПНИПУ Юлия Стародумова отметила, что определение степени «страдания» по кодам — это несколько искусственный способ. Масса предпринимателей — и юридических лиц, и ИП — регистрировали основным один код деятельности, но в процессе работы понимали выгодность других ниш и переключались на иные ОКВЭД.

«Сам по себе этот классификатор является исключительно статистическим инструментом и, по моему мнению, никак не может применяться для принятия решений о способе поддержки. Значительно более справедливым является определение тех, кто нуждается в поддержке, например, по степени снижения выручки или по отсутствию прибыли за отчётный период», — предложила Юлия Стародумова.

Президент Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов согласен, что принцип определения, кому положена или не положена господдержка, на основании ОКВЭД, никогда не будет справедлив. Например, данные с сайта налоговой службы указывают, что в первую очередь пострадали не продавцы автомобилей, хотя они сразу попали в список пострадавших отраслей, а продавцы мебели. У них вообще всё рухнуло в первые же дни, как только всё закрыли, но их всё ещё нет в списке пострадавших.

Кроме того, не факт, что у всех организаций, имеющих один и тот же ОКВЭД, упала выручка, а льготы при этом распространяются на весь ОКВЭД. «Например, у нас есть обращение от организации с ОКВЭД 32.50 «Производство медицинских инструментов и оборудования». Компания просила включить их в список пострадавших отраслей, так как у них упала выручка. Не буду уточнять, какие медицинские изделия они производили. При этом известно, что из-за коронавируса некоторые компании с таким же ОКВЭД, занимающиеся производством масок и т. д., наоборот, получили прибыль. Но у нас нет фискальных данных с указанием конкретных юридических лиц, и мы не можем конкретно сказать, кто пострадал, а кто нет», — отметил Олег Жданов.

По словам президента Пермской торгово-промышленной палаты, когда только начали внедряться меры поддержки отраслей экономики, пострадавших от распространения коронавируса, ТПП РФ предложила определять пострадавших с помощью данных от налоговой. Налоговая инспекция видит размер выручки, особенно если компании используют онлайн-кассы, и видит, кто пострадал. Поэтому ТПП РФ предложила сделать так, чтобы все, чья выручка упала более чем на 50%, могли претендовать на помощь со стороны государства. Но, скорее всего, Федерация посмотрела, во сколько это обойдётся федеральному или региональному бюджету, и решила определять пострадавших по ОКВЭД, считает Жданов.

«Я не знаю, что делать организациям с редким ОКВЭД, потому что для этого надо вообще полностью менять принцип оказания помощи. Но считаю, что их заявления надо рассматривать в индивидуальном порядке с официальным заявлением и подтверждением падения выручки по сравнению с первым кварталом этого года либо с аналогичным периодом прошлого года», — пояснил эксперт.

Выживут не все

По словам Юлии Стародумовой, сейчас мерами поддержки, установленными на всех уровнях власти, охвачены менее половины предпринимателей, хотя пострадавшими в той или иной мере являются все, за исключением торговли спиртным, продовольственными товарами и интернет-торговли.

«Особенно сильно пострадала, на мой взгляд, сфера услуг. И даже признание этой сферы пострадавшей поддержит их незначительно. Все меры достаточно краткосрочны. А наступивший кризис видится мне системным, многолетним. В лучшем случае на прежний уровень дохода предприниматели вернутся, если вообще выживут, в течение трёх лет. А меры поддержки рассчитаны, по крайней мере пока, только на 2020 год», — подчеркнула она.

Юлия Стародумова утверждает, что меры поддержки, как бы они широко ни были распространены, всё равно недостаточны для поддержания малого и среднего бизнеса. Ведь выручку бизнесу формируют потребители, и любые меры поддержки будут недостаточны без стимулирования спроса и мер поддержки населения. Но раздача денег может не сработать, так как кто-то эти деньги потратит на товары и услуги, а кто-то «положит под матрас». Поэтому идея некоторых зарубежных стран с ваучерами, которые можно потратить в определённых магазинах и на определённые товары, кажется преподавателю ПНИПУ особенно интересной.

На прошлой неделе краевые власти проанализировали часть обращений, собранных общественными организациями, и представили свои предложения о включении/невключении определённых ОКВЭД в список пострадавших отраслей.

Минэкономразвития согласилось с предложением внести в список пострадавших отраслей ОКВЭД 68.2, 68.3 (аренда и управление недвижимым имуществом), 62 и 63.11 (IT), 46.4 (оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами). На этой неделе правительство должно принять решение, какие из этих ОКВЭД получат понижение ставки УСН и отсрочку уплаты УСН, транспортного налога и налога на имущество организаций.

При этом в список пострадавших отраслей пока не планируется включать розничную торговлю в неспециализированных магазинах (47.1), консультационные услуги, а также деятельность в области права и бухгалтерского учёта (69, 70.22, 74.90.2).

Если окончательное решение о расширении списка пострадавших будет принято в этом виде, риелторы, работающие, к примеру, под ОКВЭД 68.31, смогут получить льготы, а риелторы, работающие под ОКВЭД 69.10, нет.

При этом отметим, что сейчас федеральное правительство рассматривает инициативу Минэкономразвития РФ о том, чтобы предоставить возможность бизнесу до 1 июля уточнить свой основной ОКВЭД. Если эту инициативу примут, организации, которые из-за несоответствия ОКВЭД сейчас не могут получить поддержку, хотя фактически работают в пострадавших от пандемии отраслях, смогут получить право на поддержку от государства во время кризиса. По данным ведомства, эта мера сможет расширить список получателей господдержки более чем на 200 тыс. субъектов МСП.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.