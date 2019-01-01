Сергей Данилов Новым директором Пермского филиала «Т Плюс» назначен Сергей Кругляков Поделиться Поделиться Твитнуть

Директором Пермского филиала ПАО «Т Плюс» назначен Сергей Кругляков, ранее занимавший должность руководителя Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс». Об этом сообщает пресс-служба Пермского филиала ПАО «Т Плюс».

Сергей Кругляков родился 21 марта 1979 года в Краснодаре. Окончил Мурманский государственный технический университет по специальности «Финансы и кредит». В 2001—2005 гг. работал на управленческих должностях в Мурманском филиале ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб».

С 2005 г. по 2012 г. — директор по экономике и финансам филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». В 2012—2014 гг. — начальник финансового департамента, заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту ОАО «ТГК-1».

С 2015 г. по 2016 г. — заместитель директора по экономике и финансам филиала «Пермский» Группы «Т Плюс». В 2016 г. возглавил Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс».

С начала 2020 года руководил Самарским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Антон Трифонов, занимавший с 2011 года должность главного инженера, а с 2016 года должность директора Пермского филиала ПАО «Т Плюс», покинул компанию 19 июня 2020 года.

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