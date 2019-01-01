Григорий Серёдкин В Россию из-за границы вернулся ещё 31 прикамский турист Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевые власти помогли вернуться в Россию ещё 31 туристу. В минувшие выходные в Пермь доставлены пермяки, прибывшие из Вьетнама и Узбекистана.





Так, по поручению врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в выходные в Пермь из Екатеринбурга доставлены 12 прикамцев, прилетевших в аэропорт Кольцово (г. Екатеринбург) из вьетнамского Хошимина. Это были последние туристы из Вьетнама, которые пожелали вернуться домой вывозными рейсами. Ещё 11 туристов вернулись из Ташкента. Граждане благополучно прибыли в Пермь и пройдут обязательную двухнедельную обсервацию в краевых лечебных учреждениях. Также у них взяты тесты на COVID-19.





Добавим, что за выходные в Москву доставлены трое туристов из Шри-Ланки, трое из Чехии и двое из Германии. Они вернутся в Пермский край после того, как пройдут обязательную двухнедельную обсервацию по месту прибытия.





В ближайших планах краевых властей сегодня вечером направить в Екатеринбург микроавтобус за туристами, прибывшими на рейсе из Душанбе. Всего с начала пандемии власти региона организовали доставку в Пермь 419 туристов, оказавшихся за рубежом в период введения ограничений на авиаперелёты. Оказывается и помощь по возвращению домой вахтовиков.

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