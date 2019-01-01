За сутки в Прикамье выявлено 66 случаев заражения коронавиурусом Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае выявлено 66 новых случаев заражения COVID-19.





Из 66 новых инфицированных — 25 мужчин, 40 женщин и один ребёнок. Среди взрослого населения 28 человек младше 45 лет, 31 человек в возрасте 45—65 лет и шесть человек старше 65 лет.





Сейчас 25 человек проходят лечение в больницах, ещё 41— амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц — под наблюдением специалистов.





Общее число инфицированных в Пермском крае — 3202 человека. Коэффициент распространения инфекции на сегодня составляет 1,06. При этом для второго этапа снятия ограничений он должен быть меньше 0,8, сообщает пресс-служба администрации губернатора.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.