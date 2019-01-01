«Единая Россия» предложила ввести «лизинговые каникулы» для турбизнеса Поделиться Поделиться Твитнуть

Эти и другие инициативы озвучил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на онлайн-совещании о мерах по развитию внутреннего туризма и поддержке туристической отрасли. Об этом сообщает пресс-служба регионального исполкома партии в Пермском крае.

В совещании приняли участие эксперты, представители общественных организаций и объединений в сфере туризма. На совещании обсудили в том числе поддержку ресторанно-гостиничной сферы и цифровизацию туризма.

Председатель партии озвучил ряд предложений «Единой России» — это введение специальных экономических режимов для помощи предприятиям в сфере туризма, создание практики «лизинговых каникул» для организаций туротрасли, чтобы они не теряли свой автопарк, а также внедрение потребкооперации в турбизнес — для создания новой инфраструктуры.

Отдельно Дмитрий Медведев остановился на поддержке НКО в туристической сфере. Им, по его мнению, нужно помогать за счёт государственных фондов.

«Организация детского отдыха уже внесена в перечень общественно полезных услуг, которые могут оказываться такими НКО. Думаю, что это нужно обсудить и посмотреть. Есть возможности государственной поддержки, давайте обсудим эти возможности по линии тех фондов, которые существуют на государственном уровне», — сказал председатель партии.

Кроме того, Дмитрий Медведев заявил, что нужно обезопасить граждан, которые получили туристические ваучеры взамен путешествий, но они ничем не подкреплены.

«Наша задача — двусторонняя. Во-первых, нужно обезопасить граждан от тех потерь, вызванных пандемией, другими непредвиденными обстоятельствами. Отмечу, что в сфере внутреннего туризма до сих пор не создана организация для оказания помощи тем, кто потерял свои средства из-за финансовых проблем туроператора», — сказал он.

Также в ходе совещания прозвучали предложения создать практику работы студотрядов в сфере туризма, необходимость больше работать с молодёжью при развитии внутреннего туризма и создание ведомственной целевой программы по развитию детского туризма.

«Единая Россия» совместно с Ростуризмом подготовит перечень предложений по поддержке отрасли.

При этом проблема состоит не только в срочной поддержке, но и в законодательном регулировании. «Наше законодательство всегда было сориентировано на выездной туризм, немного на въездной — но никак не на внутренний. И инфраструктура слабая была, и потребности граждан были направлены в первую очередь на поездки за границу. Сейчас эта ситуация кардинально изменилась. Нам абсолютно необходимо этот закон («Об основах туристской деятельности в Российской Федерации») переработать. Это важная задача «Единой России» как правящей партии», — сказал Дмитрий Медведев.

Председатель Пермского регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Ирек Хазиев: «Туриндустрия Пермского края активно развивалась в последние годы. Для некоторых районов это существенный источник пополнения бюджета. В случае успешной реализации предложений Д. А. Медведева по введению специальных экономических режимов для помощи предприятиям в сфере туризма и создания практики «лизинговых каникул» для организаций туротрасли предприниматели получат шанс на сохранение бизнеса. Плюс это дополнительный стимул в развитии и масштабировании проектов. Это своевременный и необходимый шаг для поддержки туротрасли Пермского края».

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал действующие нормы устаревшими и отметил, что предложения по поправкам разработают совместно с Ростуризмом, правительством, экспертным сообществом и регионами. «Единая Россия» представит их уже на осенней сессии Госдумы.

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