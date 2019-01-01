ХК «Молот-Прикамье» покидает нападающий Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Молот-Прикамье», нападающий Владимир Королёв покидает клуб.

Напомним, что Владимир Королёв защищал цвета пермского клуба с начала прошлого сезона, перейдя из тюменского «Рубина». В 37 матчах регулярного чемпионата ВХЛ хоккеист набрал 20 очков по системе «гол+пас» (15+5) при показателе полезности «+10».





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