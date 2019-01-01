На этой неделе отключения холодной воды пройдут в трёх районах Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщается на сайте «Новогора-Прикамье», на этой неделе без холодной воды останутся жители Мотовилихинского, Дзержинского и Орджоникидзевского районов.

Для проведения аварийно-восстановительных работ по адресу ул. Евгения Пузырёва завтра, 23 июня, с 9:00 до 19:00 воды не будет по адресам:

Бенгальская, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20;

Евгения Пузырёва, 14, 23;

Мозырьский 2-й, 22;

Цимлянская, 50.

В рамках планово-ремонтных работ на ул. Трамвайной и ул. Алтайской 23 июня с 9:00 до 20:00 воды не будет у жителей домов:

9 Января, 16;

Алтайская, 7;

Колхозная 1-я, 2, 4, 8;

Красина 14, 16, 26, 33, 35, 38;

Куфонина, 7, 9;

Маяковского, 12а, 13, 15, 22, 24, 26, 3, 30, 31, 32, 33/1, 33/2, 33/3, 34, 36, 37, 37/2, 37/3, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46а, 48, 5, 51, 51 СТР, 53, 7, 9;

Новоколхозная, 2;

Сергея Есенина, 11, 13, 3/4, 5/2, 7, 9, 9а;

Трамвайная, 1;

Фоминская, 42, 56.

В субботу, 27 июня, с 9:00 до 19:00 воду отключат в следующих домах:

Грачёва, 12, 19;

Индустриализации, 12, 14, 16, 18, 22;

Инженерная, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 3, 3а, 4, 5, 6, 6а;

КИМ, 17, 19, 2, 46, 49, 51, 53, 55, 57, 57а, 60, 63, 64, 69, 75, 77;

Лебедева, 13, 7а, 9;

Металлистов, 15, 18, 19, 21;

Николая Быстрых, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Хрустальная, 28, 32, 34;

Циолковского, 23;

Чехова, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27.

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