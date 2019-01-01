В Прикамье от коронавируса вылечились ещё 17 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, за предыдущие сутки из медучреждений Прикамья выписали ещё 17 пациентов, проходивших лечение от коронавируса.

Таким образом, общее число оправившихся от COVID-19 сейчас составляет 1906 человек.

Напомним, что на утро 21 июня в Прикамья выявлено 3069 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Под наблюдением специалистов остаются 2447 жителей Пермского края.

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