Сергей Данилов В Пермском крае выявлены 68 новых случаев заражения COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 68 новых случаев заражения COVID-19: 40 человек проходят лечение в больницах, 26 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей, два случая зафиксировано посмертно.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3069. Ежесуточный прирост больных составил 2,3%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,88 (на 19 июня — 0,77). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений — для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

Из 66 новых инфицированных — 30 мужчин, 31 женщина, 5 детей (4 мальчика и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет — 22 человека, 24 человека в возрасте 45—65, 15 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц — под наблюдением специалистов.

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