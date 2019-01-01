Оборот общественного питания в Пермском крае сократился на 25% Поделиться Поделиться Твитнуть

Оборот розничной торговли в Пермском крае в январе-мае 2020 года составил 217,5 млрд руб. что составляет 93,9% к соответствующему периоду 2019 года. Об этом сообщает Пермьстат.

Оборот общественного питания за истекший период сложился в сумме 7,8 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 25,1% ниже уровня 2019 года.

Объём товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 июня 2020 года составил 31,22 млрд руб., что соответствует 49 дням торговли.

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