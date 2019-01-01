В Пермском крае выявлены ещё 64 заражённых коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

По состоянию на утро 19 июня в Пермском крае выявлены ещё 64 заражённых коронавирусом. Всего с начала эпидемии инфекция подтвердилась у 3001 человека.

Кроме того, за прошедшие сутки скончались четверо заражённых.

На лечении находятся 1199 человек, из них 752 находятся в стационарах, 447 — амбулаторно.

Напомним, с начала эпидемии в Пермском крае от коронавируса скончались 64 человека. Ещё 42 умерли от сопутствующих заболеваний, но были заражены.

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