От коронавируса вылечились ещё 11 жителей Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

За предыдущие сутки из медучреждений Прикамья выписаны ещё 11 пациентов, проходивших лечение от коронавируса. Общее число оправившихся от COVID-19 составило 1696.

Под наблюдением специалистов остаются 2247 жителей Пермского края.



Напомним, на утро 19 июня в Прикамья выявлено 2937 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.