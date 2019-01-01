В Прикамье вертолет санавиации с начала года эвакуировал 25 пациентов с коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае с начала 2020 года вертолёт санитарной авиации совершил 84 вылета и эвакуировал 115 человек, в том числе 25 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает ВЕТТА.

При перевозке пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 все, кто присутствует на борту, в том числе пилоты, используют средства индивидуальной защиты.

Напомним, вертолёты санавиации эвакуируют больных в тяжёлом состоянии в профильные медучреждения или более крупные больницы, например, детей с большой площадью ожогов.

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