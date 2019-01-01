Как мошенники могут вас обмануть в интернете? Поделиться Поделиться Твитнуть

Мошенники уже прочно освоили интернет: число киберпреступлений растёт с каждым годом. В том числе у людей крадут деньги — списывают средства с карточек, оформляют лжекредиты, предлагают вклады под космические проценты. Bankiros подготовил советы, как уберечь свои доходы в информационный век.

О видах мошенничества

Существуют классические схемы мошенничества. Например, звонят якобы сотрудники банка и сообщают, что ваши деньги под угрозой. Пока наступает реакция шока, мошенники выясняют необходимое — номер карты, пин-код. Есть способы изощрённее: создаются сайты-клоны банков и платёжных сервисов, куда люди добровольно вводят конфиденциальную информацию. Ещё реквизиты карт и паспортные данные могут «подсмотреть» у вас в реальной жизни — когда пользуетесь банкоматом, расплачиваетесь в кафе или в торговой точке. На ваши паспортные данные потом может быть оформлен заём или кредит.

Как уберечь себя

Основы безопасности интернет-платежей знают все — никому нельзя сообщать номер и срок действия карты, код на обратной стороне и пароль. Но банальной внимательности недостаточно — предлагаем ещё несколько мер, которые обезопасят ваши сбережения на банковских картах и счетах.

Все покупки в интернет-магазинах лучше совершать с помощью виртуальной карты. Такие «пластики» сегодня выпускают в большинстве банков Перми. Например, подходящий можно найти на bankiros.ru, где собраны все кредитные карты — с льготным периодом, cashback, начислением процентов на остаток.

Но что такое виртуальная карта? Это полноценное платёжное средство, удобное для совершения покупок онлайн или использования в мобильных системах платежей. Эксперты советуют такую схему: каждый день с обычной банковской карты переводите на виртуальную карту ту сумму, которая нужна для оплаты.

Если вы оформляете заём онлайн, то выбирайте только то МФО, которое входит в реестр ЦБ РФ. Можно воспользоваться сайтом bankiros, чтобы сравнить условия надёжных организаций Перми и взять заём , оставив заявку на сайте.

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