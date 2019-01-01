Ольга Иванова В Пермь из-за границы вернулись ещё семь жителей Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевые власти помогли вернуться семерым туристам домой. Двое пермяков вернулись домой из Турции и ещё четверо из Киргизии. Одного туриста вернули из Нью-Йорка.

По словам министра информразвития и связи Пермского края Игоря Никитина, для возвращения граждан создана специальная группа, в которую входят представители минсвязи, минздрава, минтранса, минсоца, минтербеза, МВД и Роспотребнадзора.

«Жители из нашего региона находились и находятся до сих пор в 82 странах, 70% из них сосредоточены в 15 государствах ближнего и дальнего зарубежья. Мы вывозили людей из Турции, Таиланда, Вьетнама, Индии, ОАЭ, Индонезии, а также США и Японии», — отметил Никитин.

Ранее Игорь Никитин сообщал, что 860 пермяков остались за границей на момент объявления режима всеобщей изоляции. Постепенно они возвращаются домой.

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