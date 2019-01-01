Управление экономразвития Берёзовского округа объявило торги на покупку автомобиля за 1,5 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Управление экономического развития администрации Берёзовского округа Пермского края объявило торги на поставку автомобиля стоимостью 1,5 млн руб.

Согласно техзаданию, подрядчик должен предоставить седан белого, светло-серого, серебристого или бежевого цвета с мощностью двигателя от 140 л. с. до 150 л. с.

Торги назначены на 19 июня.

Напомним, ранее колледж в Чернушке объявил торги на покупку автомобиля за 2,5 млн руб. В отношении руководителя колледжа было возбуждено дело об административном правонарушении.

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