Стоимость обслуживания двух автобусных маршрутов в Перми, по итогам торгов, упала в два раза Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми подвела итоги торгов на выполнение пассажирских перевозок по автобусным маршрутам №26 («Микрорайон Центральная усадьба» — «Улица Ушинского» — «Микрорайон Крольчатник») и №35 («Пермский академический Театр-Театр» — «Пермский электромеханический завод»). Победителем признан Виталий Плотников, оценивший свои услуги в 59,5 млн руб. при максимальной стоимости контракта в 106,2 млн руб.

Согласно документации, подрядчик должен обеспечить перевозку пассажиров до конца 2022 года.

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