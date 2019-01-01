В Пермском крае выявлено ещё 65 случаев заражения коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

На утро 18 июня в Пермском крае зафиксировано ещё 65 случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост составил 2,5%.

Из 65 человек 44 лечатся в больнице, остальные — амбулаторно. Из 65 новых инфицированных — 23 мужчины, 38 женщин, 4 детей (3 мальчика и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет — 21 человек, 22 человека в возрасте 45—65, 18 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

Кроме того, от коронавируса скончались три жителя Пермского края.

Всего с начала эпидемии коронавирусом заразились 2937 человек в Пермском крае.

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