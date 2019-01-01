Авито: Лишь 6% пермяков планируют заграничный отпуск этим летом Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2020 году 18% жителей Перми планируют отправиться в путешествия по стране и только 6% — в заграничные поездки. Об этом говорят результаты опроса портала «Авито».

Самым популярным транспортом для летних путешествий среди жителей Перми станут самолёты: 43% участников опроса, планирующих поездки, указали, что выберут именно такой способ передвижения, а 34% опрошенных указали, что будут передвигаться на поездах. Остальные отправятся в отпуск на машине.

Примечательно, что в этом году большинство жителей Перми ищут возможность во время путешествий по стране останавливаться у родственников или друзей. Остановиться в отеле готовы лишь 11% респондентов, столько же планируют арендовать дом или коттедж.

В целом по России приоритетным транспортом для путешествий стали автомобили. Почти половина респондентов опроса, в котором приняли участие 10 тыс. россиян старше 18 лет, выразили намерение перемещаться по стране на машинах — личных, друзей или арендованных. Кроме того, 36% отметили, что проведут летние отпуска на загородных дачах, а 26% сказали, что останутся в городе. 22% респондентов отметили, что вообще не планируют этим летом брать отпуск.

Среди направлений внутреннего туризма традиционно лидируют Крым и Сочи. Также в список популярных направлений вошли Санкт-Петербург, Алтай, Карелия, Камчатка, озеро Байкал.

При этом здесь играет роль возраст туристов. Например, на Камчатку в этом году собираются поехать более 30% опрошенных старше 55 лет, при этом ни у одной из других возрастных групп это направление не пользуется популярностью. Молодёжь планирует посетить Москву и Санкт-Петербург.

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