Гознак выставил на продажу здание на шоссе Космонавтов в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: 2ГИС

АО «Гознак» опубликовало извещение о проведении аукциона. На торги выставлены два объекта недвижимости в Перми.

Первый объединяет два нежилых помещения на ул. Качалова, 26. Площади помещений — 196 кв. м и 248 кв. м. Начальная стоимость лота — 3 млн 96 тыс. руб., минимальная — в два раза меньше. В здании расположены печатный салон и швейная мастерская.

Второй лот аукциона — нежилое помещение площадью 1,1 тыс. кв. м на шоссе Космонавтов, 113а. Начальная стоимость лота — 16,5 млн руб. Минимальная — вдвое меньше. Сейчас в этом здании расположены совет ветеранов Гознака и общежитие.

Заявки принимаются до 6 июля. Аукцион пройдёт 10 июля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.