От коронавируса выздоровели ещё 29 жителей Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

За предыдущие сутки из медучреждений Прикамья выписаны ещё 29 пациентов, проходивших лечение от коронавируса. Общее число оправившихся от COVID-19 составило 1685.

Под наблюдением специалистов остаются 2247 жителей Пермского края.

Напомним, на утро 18 июня в Прикамья выявлено 2872 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

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