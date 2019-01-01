Мария Сыропятова Гордума Перми рассмотрит вопрос о внешнем виде палаток и вендинга Поделиться Поделиться Твитнуть

Комитет по городскому хозяйству вынес на обсуждение Пермской городской думы вопрос о внешнем облике палаток и вендинговых аппаратов по продаже питьевой воды.

Ранее вопрос был отложен из-за сложной эпидемиологической ситуации.

На заседании комитета в проект внесли поправку об отсрочке исполнения решения. В случае его принятия владельцы вендинговых аппаратов и палаток на частных землях должны привести их внешний облик в соответствие новым требованиям в течении 12 месяцев. Срок будут отсчитывать с даты отмены режима повышенной готовности в Пермском крае.

Ранее для владельцев этих типов НТО на муниципальных землях было установлено требование привести внешний облик к единообразию после заключения новых договоров с муниципалитетом. Кроме того, в качестве рекомендации в проект было включено предложение о компенсациях для владельцев вендинговых аппаратов по продаже питьевой воды в связи с тем, что унификация требует затрат — порядка 50 тыс. руб. за один аппарат.





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