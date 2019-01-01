Пермский край занял шестое место в рейтинге регионов по конкурентности госзакупок Поделиться Поделиться Твитнуть

Счётная палата РФ составила рейтинг регионов по конкурентности проводимых госзакупок.

Рейтинг анализировал число закупок, их начальную и конечную стоимость и участников.

Первое место занял Санкт-Петербург с индексом 97,9. Пермский край занял шестое место с показателем 88,1. Аналогичный показатель у Прикамья был в 2017 году. В 2018—2019 годах он превышал 92.

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