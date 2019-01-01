За сутки в Пермском крае зафиксированы ещё 67 случаев заражения коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Роспотребнадзор опубликовал актуальные данные о заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки в Пермском крае инфекция подтверждена у 67 человек. Из них 33 человека проходят лечение в больницах, 32 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей, два случая зафиксированы посмертно.

Ранее стало известно ещё о шести умерших.

Из 65 новых инфицированных — 18 мужчин, 38 женщин, 9 детей (5 мальчиков и 4 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет — 20 человек, 20 человек в возрасте 45—65, 16 человек — старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц — под наблюдением специалистов.

Подавляющее большинство случаев заражения детей происходит в близком окружении — от родителей и близких родственников: бабушек и дедушек (из сегодняшних девяти случаев семь детей заболели именно так, у других двух контакт не установлен).

Напомним, всего с начала эпидемии в Пермском крае коронавирусом заразились 2872 человека. От COVID-19 скончались 57 человек, ещё у 40 человек, умерших от других причин, был диагностирован коронавирус.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.