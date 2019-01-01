Наталья Тимофеева журналист «Будьте готовы положить противовес» Депутаты рекомендовали мэрии предъявить «Сатурн-Р» санкции за отказ бесплатно передать школу и детские сады в собственность города Поделиться Поделиться Твитнуть

Проект 4-й очереди ЖК «Арсенал». Предоставлено администрацией Перми

Сегодня, 17 июня, в повестке заседания комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории стоял вопрос о смене зонирования территории, на которой должна быть построена четвёртая очередь ЖК «Арсенал». Однако в связи с поступлением в администрацию Перми письма от ООО «Строительно-монтажное управление №3 Сатурн-Р» об одностороннем расторжении соглашения на строительство социальных объектов в ЖК «Арсенал» вопрос сняли с повестки. Также депутаты посоветовали чиновникам сделать ответный шаг и выставить санкции застройщику.

В начале заседания замглавы администрации Перми — начальник департамента земельных отношений Ольга Немирова сообщила, что в адрес главы города поступило письмо с уведомлением о том, что «Сатурн-Р» в одностороннем порядке отказывается от исполнения соглашения о безвозмездном проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию и передаче в муниципальную собственность города в качестве пожертвования объектов социального значения и транспортной инфраструктуры. Застройщик просит считать соглашение расторгнутым с момента получения мэрией данного уведомления. Кроме того, «Сатурн-Р» просит вернуть и перечислить на счёт «Сатурн-Р» 61,3 млн руб., перечисленные ими ранее в бюджет города во исполнение данного соглашения.

«Я хочу напомнить, что, в соответствии с соглашением (прим: подписано застройщиком, администрацией Перми и края), «Сатурн-Р» взял на себя обязательство по строительству средней образовательной школы на 1225 учащихся, встроенно-пристроенного помещения для детского сада на 75 человек и детского сада на 100 человек. Школа уже построена на 90%, а денежные средства в размере 50% были внесены на бюджетный счёт администрации. Мы считаем, что после поступления от застройщика информации об отказе от соглашения вносить на рассмотрение комитета вопрос о внесения изменений в Правила землепользования и застройки по заявлению «Сатурн-Р» будет преждевременно. Поэтому просим перенести рассмотрение данного вопроса», — сказала Ольга Немирова.

Председатель комитета по градостроительству Алексей Дёмкин напомнил, что в мае члены комитета решили отложить рассмотрение этого вопроса, чтобы рассмотреть его позднее в очном режиме из-за его важности и значимости для города.

Депутат Александр Филиппов рекомендовал администрации, не дожидаясь судебных разбирательств, быть готовыми «положить противовес на весы» и посчитать изменения, которые гордума вносила в документ на основании этого соглашения, и последствия этих изменений. «То есть насколько застройщик поменял условия в связи с реализацией соглашения и насколько у него в связи с этими изменившимися условиями появилась возможность строительства дополнительных квадратных метров. Если будут требования вернуть деньги, не исключаю, что будут требования, например, убрать несколько этажей», — заявил Александр Филиппов.

Первый зампредседателя думы Дмитрий Малютин попросил мэрию сначала уточнить, есть ли право у одной из трёх сторон, подписавших соглашение, отказываться от исполнения соглашения в одностороннем порядке.

«Вы должны сами определиться — нормотворческая инициатива главы города о внесении зонирования остаётся на рассмотрении думы или нет? Поэтому предлагаю изменить формулировку причины для отложения рассмотрения этого вопроса — не потому что просим рассмотреть в очной форме, а потому что ситуация меняется. Потому что если одна из сторон выходит из договорённости, то говорить о реализации данного соглашения, мне кажется, преждевременно. Надо сначала понять, соглашение с застройщиком ещё в силе или нет», — подчеркнул Малютин.

Алексей Дёмкин отметил, что администрации надо будет серьёзно подготовиться, так как, по его мнению, эту ситуацию с «Сатурн-Р» депутаты подробно обсудят в очном режиме на августовском заседании комитета и думы.

Однако Илья Лисняк считает, что расторжение соглашения со стороны «Сатурн-Р» «не имеет никаких перспектив».«Более того, насколько мне известно, застройщик вносил в договоры с покупателями отдельную строчку и отдельную сумму на социальную инфраструктуру. Если жители, по сути, заплатили застройщику за то, чтобы социальная инфраструктура появилась, а она не появится, то тут надо искать признаки мошенничества. Прошу поручить администрации оценить санкции, которые мэрия может предъявить застройщику за искусственное затягивание исполнения этого соглашения, потому что школы и детские сады нужны людям в ближайшее время. А пока застройщик морочит голову городу, жители не могут пользоваться социальной инфраструктурой», — заявил депутат.

После такого обсуждения депутаты единогласно проголосовали за исключение вопроса о смене зонирования из повестки заседания.

Напомним, что сейчас, согласно Правилам землепользования и застройки, территория, на которой должна быть построена четвёртая очередь ЖК «Арсенал», попадает в зону Ц-2 с установленной высотностью в шесть этажей и коэффициентом плотности 2,22.Компания просила депутатов выйти за пределы регламентов и установить на первый участок (площадью 9,4 тыс. кв. м) подзону с высотностью в 25 этажей, на второй (площадью 59,5 тыс. кв. м) — 14 этажей. Также компания просила изменить коэффициент плотности на 3,73 на оба участка.

После того как в мае члены комитета по градостроительству сняли вопрос с повестки, гендиректор «Сатурн-Р» Александр Репин расценил это как «препятствие бизнесу». Позже господин Репин заявил, что не намерен дарить школу, и предложил властям её выкупить. Александр Репин пояснил «КоммерсантЪ-Прикамье», что соглашение должно быть выгодным для всех сторон и городские власти тоже должны брать на себя обязательства. Компания строит школу за свой счёт, а администрация даже не пытается передать в думу проект планировки четвёртой очереди ЖК «Арсенал».

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