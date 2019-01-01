Коронавирус подтвердился ещё у семи медработников Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у семи медицинских работников. Об этом сообщает краевой оперативный штаб.

Всего COVID-19 подтверждён уже у 345 медиков в регионе.

Напомним, 16 июня было выявлено 50 заражённых коронавирусом. Всего с начала эпидемии инфекция подтверждена у 2805 жителей Пермского края.

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