Коронавирус подтвердился ещё у семи медработников Пермского края
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За прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у семи медицинских работников. Об этом сообщает краевой оперативный штаб.
Всего COVID-19 подтверждён уже у 345 медиков в регионе.
Напомним, 16 июня было выявлено 50 заражённых коронавирусом. Всего с начала эпидемии инфекция подтверждена у 2805 жителей Пермского края.
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