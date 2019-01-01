От коронавируса в Пермском крае выздоровели ещё 70 человек
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За предыдущие сутки из медучреждений Прикамья выписаны ещё 70 пациентов, проходивших лечение от коронавируса. Общее число оправившихся от COVID-19 составило 1656.
Под наблюдением специалистов остаются 2699 жителей Пермского края.
Напомним, на утро 17 июня в Прикамья выявлено 2805 случаев заболевания коронавирусом в 43 территориях региона.
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