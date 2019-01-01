Увольнение тренера СК «Олимпия» за смерть ребёнка на тренировке признано законным Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми суд рассмотрел дело по иску экс-тренера спорткомплекса «Олимпия». Женщина пыталась взыскать заработную плату за время вынужденного прогула из-за, как она утверждала, незаконного увольнения. Об этом сообщает ВЕТТА.

В Индустриальном суде было установлено, что женщина-тренер совершила дисциплинарный проступок, в результате которого погиб ребёнок. По данному факту продолжается расследование уголовного дела. Таким образом, у СК «Олимпия-Пермь» имелись все основания для её увольнения, решил суд. При этом тренер ранее уже дважды привлекалась к дисциплинарной ответственности за несоблюдение требований безопасности в отношении детей.

Напомним, трагедия в бассейне спорткомплекса произошла в октябре 2019 года. 11-летняя девочка утонула во время тренировки по синхронному плаванию.

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