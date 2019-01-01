В Пермском крае зафиксированы ещё 50 заражённых коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, на 16 июня в Пермском крае зафиксированы ещё 50 заражённых коронавирусом.

Из 50 новых инфицированных — 18 мужчин, 30 женщин, 2 детей (2 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет — 13 человек, 21 человек в возрасте 45-65, 14 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

Таким образом, с начала эпидемии в Прикамье было заражено 2805 человек.

От коронавирусной инфекции скончались 49 пациентов, ещё 42 человека скончались от других причин, но COVID-19 был зафиксирован у них посмертно.

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