За прошедшие сутки в Пермском крае скончались два пациента с COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным краевого оперативного штаба, за прошедшие сутки в Прикамье скончались два человека, заражённые коронавирусом. Это мужчины 83 и 63 лет. Вирус у них был диагностирован посмертно.

Напомним, всего в Пермском крае насчитывается 49 летальных исходов пациентов от COVID-19. Ещё 42 случая смерти инфицированных — не от COVID-19, но вирус у них был обнаружен посмертно.

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