От коронавируса в Пермском крае выздоровели ещё 43 пациента Поделиться Поделиться Твитнуть

За предыдущие сутки из медучреждений Прикамья выписаны ещё 43 пациента, проходивших лечение от коронавируса. Лечение продолжают ещё 1078 человек. Общее число оправившихся от COVID-19 составило 1586.

Под наблюдением специалистов остаются 2626 жителей Пермского края.

Напомним, на утро 16 июня в Прикамья выявлено 2755 случаев заболевания коронавирусом в 43 территориях региона.

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