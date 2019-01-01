ХК «Молот-Прикамье» подписал контракт с новым вратарём Поделиться Поделиться Твитнуть

В состав пермского ХК «Молот-Прикамье» вошёл вратарь Игорь Устинский, который является воспитанником тюменской школы хоккея.

Напомним, ранее клуб сменил главного тренера.

Профессиональную карьеру Устинский начал в тюменском «Газовике». В 2011 году на драфте КХЛ в первом раунде был выбран магнитогорским «Металлургом» под 21 первым номером, после чего с 2012 по 2014 год выступал в системе уральского клуба.

Также за время карьеры защищал цвета ижевской «Ижстали», «Авто» и «Автомобилиста» (Екатеринбург), нижнетагильского «Спутника» и ХК «Горняк» (Учалы).

Неоднократно привлекался в состав юниорской и молодёжной сборной России. В 2012 году стал победителем ежегодной молодёжной суперсерии Subway Super Series, а также дважды завоёвывал бронзовые медали Молодёжного чемпионата мира в 2013 и 2014 годах.

Прошлый сезон 26-летний голкипер провёл в системе курганского «Зауралья», где в 22 матчах отразил 92.8 % бросков при коэффициенте надёжности 2.44.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.